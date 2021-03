Nintendo Switch: vendite pari a PS5, PS4, Xbox One, Series X|S combinate in UK

Il Regno Unito è uno dei mercati più importanti d'Europa e perfetto simbolo della salute del mercato videoludico del Vecchio Continente. Analizzando i dati UK del 2020 possiamo scoprire molte informazioni interessanti, come ad esempio il fatto che Nintendo Switch ha venduto tanto quanto PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S combinate.

I dati sono stati forniti da Gfk e GSD e ci permettono di scoprire che tutte e tre le piattaforme hanno visto una crescita in termini di vendite anno su anno. PS4 e PS5 hanno venduto 900.000 unità nel 2020 in UK rispetto alle 700.000 del 2019. Xbox Series X|S e Xbox One hanno venduto 600.000 unità rispetto alle 500.000 dell'anno precedente. Nintendo Switch, invece, è riuscita a piazzare ben 1.5 milioni di unità rispetto al singolo milione del 2019. Come potete vedere, la console della casa di Kyoto ha venduto tanto quanto tutte le concorrenti sommate.

Se prendiamo in considerazione unicamente PS5 e Xbox Series X|S, nel 2020 sono state vendute (e in questo caso significa semplicemente distribuite, visto che ogni scorta è andata a ruba all'istante) circa 760.000 unità totali. In UK, PS5 ha generato un ricavo di 221.5 milioni di euro. Xbox Series X|S, invece, ha generato circa 136.8 milioni di euro. Nintendo Switch ha invece generato circa 426 milioni di euro.

Come detto, PS5 e Xbox Series X|S avrebbero potuto vendere di più se le rispettive compagnie avessero avuto la possibilità di produrre un maggior numero di unità. Anche Nintendo Switch, però, ha incontrato piccole difficoltà di approvvigionamento nel corso dell'anno in UK, quindi le cifre totali dell'ibrida giapponese sarebbero potute essere ancora superiori.

Una cosa è certa, Nintendo Switch è un successo: i rumor parlano inoltre di un modello Pro con 4K e schermo OLED più grande nel 2021.