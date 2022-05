Pokémon: Converse ha lanciato una linea di scarpe dedicate

Converse ha lanciato una linea di scarpe dedicate ai Pokémon. Stiamo parlando della divisione giapponese della compagnia, da sempre attenta alla cultura popolare locale e alle passioni dei più giovani, che già in passato ci aveva deliziato con scarpe dedicate a Kirby, Hello Kitty e Le Bizzarre Avventure di Jojo.

La linea di scarpe Pokémon da Converse

In totale la linea di scarpe Pokémon è formata da dieci modelli, basati su sei Pokémon. Attualmente sono disponibili i primi sei modelli, ovviamente pensati per i bambini: tre con protagonista Pikachu e le altre con Eevee, Piplup e Mew.

Scarpe Pokémon da Converse

Converse loves Pokémon

Tutte le scarpe hanno colori e disegni in tema con il loro Pokémon, a parte i due design supplementari che puntano su uno stile leggermente diverso, sia nella forma (sono delle sneaker), sia nelle colorazioni. Da notare anche la toppa olografica che, a seconda dell'angolo da cui la si guarda, cambia dal logo di Converse All-Star a una Poké Ball.

Le scarpe dei Pokémon costano 6.600 yen al paio (circa 48€ al cambio attuale) e offrono una scatola a tema.

Scatola delle Converse Pokémon

Presto in arrivo anche quattro modelli All-Star Light pensati per gli adulti, in quattro colorazioni differenti ispirate a Pikachu, Eevee, Charizard e Mewtwo.

Le scarpe Pokémon per adulti

In questo caso la presenza dei Pokémon è molto più discreta, visto che sono visibili solo sulla linguetta, oltretutto in versione 8-bit. Anche la scatola è molto più tradizionale e non presenta particolari decorazioni a tema Pokémon. In questo caso però, il prezzo è di 9,900 yen (circa 72€ al cambio attuale).

Le Converse dei Pokémon sono in vendita nel negozio giapponese del marchio.