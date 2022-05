State of Decay 3: due foto mostrano la crescita di Undead Labs

In alto Undead Labs ai tempi del primo State of Decay, in basso Undead Labs oggi

Undead Labs ha pubblicato due foto per mostrare quali erano le dimensioni del team di sviluppo ai tempi del primo State of Decay e come l'organico sia cresciuto per lo sviluppo di State of Decay 3. Per gli amanti del pallottoliere, si è passati dai tredici sviluppatori iniziali ai più di cento attuali.

Da notare che che nella prima foto Undead Labs era ancora un team indipendente, mentre nella seconda è parte degli Xbox Game Studios. Un dettaglio non irrilevante per valutare l'aumento del personale. Naturalmente nel mezzo c'è stato anche il successo di State of Decay 2, titolo partito in sordina ma fiorito grazie a un supporto davvero eccezionale, che prosegue ancora oggi e che lo ha trasformato in uno dei migliori giochi a base di zombi sul mercato.

Naturalmente le accresciute dimensioni del team di sviluppo ci dicono qualcosa anche su cosa possiamo attenderci da State of Decay 3, ossia che sarà una produzione tripla A e non più doppia A come il secondo capitolo. Quindi Undead Labs avrà a disposizione più risorse per dare vita (per così dire) alle sue idee.

Per il resto vi ricordiamo che State of Decay 3 è in sviluppo per Xbox Series X e S e PC. Non ha ancora una data d'uscita, ma si spera di tornare a vederlo al più presto.