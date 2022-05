Doctor Strange nel Multiverso della Follia: giocatori vorrebbero che Remedy ne sviluppasse il gioco

Il successo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha spinto i fan a fare richieste estreme, come quella di un gioco sviluppato da Remedy Entertainment, che alcuni vedono come l'unica casa di sviluppo in grado di maneggiare il personaggio, magari tirandone fuori un gioco per PS5.

"Ho visto 14.000.605 futuri e questa è l'unica possibilità! Remedy deve fare un gioco del Doctor Strange!"

Perché proprio lo sviluppatore di Alan Wake, Control, Quantum Break e dei primi due Max Payne? Probabilmente per la capacità dimostrata con gli ultimi giochi di saper manipolare lo spazio / tempo e di gestire idee complesse e intriganti.

In realtà è circolata anche qualche voce sulla possibilità che Remedy realizzi un gioco sul Doctor Strange, ma non c'è mai stata alcuna conferma in merito e molti le considerano più dei desiderata che delle informazioni con un loro peso, anche perché attualmente Remedy è al lavoro su Alan Wake 2, i remake dei Max Payne e Control 2, quindi non sappiamo quanto spazio abbia per dei nuovi progetti.