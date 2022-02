Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente: patch 1.2.0 disponibile, con il Colosseo

Nintendo ha pubblicato la patch 1.2.0 di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, scaricabile liberamente da tutti i possessori del gioco. Introduce alcune novità, tra le quali il Colosseo per il PvP.

Leggiamo tutti i dettagli dalla nota di rilascio ufficiale:

Espansione della Sala contatto

Abbiamo ampliato la capacità massima della Sala contatto in comunicazione locale e online. Inoltre, è possibile mostrare agli altri le Schede Allenatore o le DecoraBall selezionando "Saluti" o "DecoraBall".

Nuova funzione: Colosseo

Nel Colosseo situato al 1º piano del Centro Pokémon potrai lottare con altri utenti seguendo svariate regole. Lì puoi scegliere il numero e il livello dei Pokémon da usare e partecipare a lotte in singolo, in doppio e multiple.

Scambi di Pokémon e gestione delle lotte

Abbiamo fatto in modo che alcuni dei Pokémon ottenuti tramite metodi non previsti o personalizzazione non consentita non potessero essere usati per scambi e lotte online.

Sono state effettuate altre correzioni e modifiche per migliorare l'esperienza di gioco.

Questi i passaggi necessari per aggiornare Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente:

Collega la tua console Nintendo Switch a Internet. Torna al menu HOME e avvia il gioco. L'aggiornamento verrà scaricato e installato automaticamente. Dopo aver installato l'aggiornamento, nello schermo del titolo apparirà il numero della versione più recente del software.