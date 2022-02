Cyberpunk 2077: un video ringrazia la comunità, compresa gente poco raccomandabile

CD Projekt Red ha pubblicato un video per ringraziare la comunità, dopo la pubblicazione della patch 1.5 di Cyberpunk 2077. Peccato che nel video sia finita anche gente poco raccomandabile, come i due loschi figuri che si possono vedere a 0:27.

Il filmato, comunque, è interessante anche per un altro motivo: fornisce alcuni numeri di Cyberpunk 2077. Ad esempio ricorda che gli account Twitter e YouTube hanno più di un milione di seguaci, che il video di gameplay dell'E3 2018 è stato visto più di 22 milioni di volte (quello con le caratteristiche poi tagliate dal gioco), che i più di 70 video ufficiali pubblicati hanno raccolto più di 487 milioni di visualizzazioni, per 55,1 milioni di ore. Insomma, è stata una lunga cavalcata e non sono mancate le sorprese, anche negative.

Leggiamo il messaggio di accompagnamento del filmato:

Con la Patch 1.5 e l'aggiornamento Next-Gen ora disponibili, vogliamo cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti.

Fino ad oggi Cyberpunk 2077 ha percorso una strada lunga e tortuosa e il fatto che siate rimasti con noi, continuando a condividere contenuti e storie, ci scalda il cuore. Ci piacerebbe poter mostrare la nostra gratitudine ad ognuno di voi personalmente, ma speriamo che questo video basti a farvi capire come ci sentiamo :)

Da tutti i RED, a voi: grazie mille!