Steam Deck, un modello in stile steampunk progettato da uno sviluppatore

Steam Deck in versione steampunk? Il modello in questione è stato progettato dallo sviluppatore indipendente Tomek Dittrich e sta scatenando l'entusiasmo e le fantasie degli utenti circa il potenziale dell'handheld in termini di personalizzazioni estetiche.

Si tratta di un discorso ancora prematuro se consideriamo che l'uscita ufficiale di Steam Deck è fissata al 25 febbraio e solo per chi ha prenotato la console nelle prime ore. Tuttavia non c'è dubbio che, da questo punto di vista, sarebbe possibile fare grandi cose.

Disegnato con Blender, il modello steampunk di Steam Deck è caratterizzato da un affascinante effetto legno sulla scocca, con finiture in ottone e zone grip apparentemente in pelle, riprendendo un'estetica spiccatamente vintage.

Magari qualche modder si innamorerà del progetto e deciderà di realizzarlo davvero, ma in questo caso è il principio che conta e il potenziale di Steam Deck in termini di personalizzazioni estetiche, edizioni limitate e quant'altro appare evidente.

Del resto Steam è ben consapevole della cosa e infatti ha pubblicato i file CAD che consentono di stampare in 3D la struttura esterna dell'handheld. Insomma, vedremo senz'altro qualcosa di interessante nei prossimi mesi.