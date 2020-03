Pokémon Spada e Scudo di nuovo primo nelle vendite in Giappone, Nintendo Switch domina

Pokémon Spada e Scudo è tornato in testa alla classifica software giapponese di questa settimana, vendendo 24.886 copie. L'intera classifica sarebbe un monocolore Nintendo Switch, se non fosse per Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers per PS4 in seconda posizione con 19.504 copie. Per il resto l'unica nuova uscita finita nella top dieci è la raccolta dei Mega Man Zero di Capcom che ha venduto 11.610 copie, debuttando in sesta posizione.



Le vendite hardware riflettono quelle software, con Nintendo Switch che domina, nonostante il rallentamento nella produzione delle console a causa del coronavirus, e PS4 che segue a lunga distanza. Tutte le altre non sono pervenute.



Classifica software (24 febbraio - 1° marzo 2020)

01./03. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 24.886 / 3.470.674 (+35%)

02./01. [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) - 19.504 / 135.499 (-83%)

03./06. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 12.510 / 1.285.095 (+44%)

04./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 11.958 / 2.793.235 (+63%)

05./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 11.635 / 3.581.055 (+53%)

06./00. [NSW] Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (Capcom) {2020.02.27} (¥3.990) - 11.610 / NUOVO

07./05. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 8.958 / 704.963 (-9%)

08./02. [NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) - 8.889 / 55.304 (-81%)

09./13. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 7.650 / 1.354.554 (+70%)

10./12. [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) - 7.644 / 165.331 (+25%)