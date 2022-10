Pokémon Unite, ESL Italia Championship presented by Euronics si avvia alle fasi finali

L'ESL Italia Championship presented by Euronics di Pokémon Unite si avvia verso la Gran Finale. Mancano, infatti, poche giornate e la prima fase a gironi si chiuderà decretando le squadre che si sfideranno per la vittoria all'interno di una location esclusiva, non ancora annunciata.

Domenica 16 ottobre a partire dalle 18 il canale Twitch di ESL Italia trasmetterà Loxis Forge VS. 5i per il Gruppo A e Ok let's goo VS. Rock Solid per il Gruppo B. Le squadre vincitrici sfideranno rispettivamente i Reghium Esports ASD, e i TATTIPATATI. I due team che emergeranno vincitori si sfideranno nella Grande Finale dell'EIC di Pokémon Unite, che si terrà in una data ancora da annunciare presso una location esclusiva.

L'ESL Italia Championship presented by Euronics è il più grande torneo esportivo italiano con più di 20.000 € in palio, suddivisi tra Gran Turismo, Apex Legends e, appunto, Pokémon Unite. Il torneo dedicato al MOBA di TiMi e Pokémon Company è partito lo scorso maggio e si è sviluppato lunghe diverse fasi dalle quali sono emersi i team che si sfideranno domenica 16 in diretta su Twitch.

I qualificati hanno dovuto dimostrare per tutto il torneo costanza e unità di intenti, essendo emersi da una lunga fase di qualifica, e una fase a gironi, composta dai vincitori dei quattro tornei che si sono svolti tra maggio e luglio e le quattro squadre che hanno accumulato più punti.

Il Gruppo A era composto da 5i, TATTIPATATI, Hidden Power e Loxis Forge, mentre il Gruppo B era formato da Rock Solid, Scorepions, Reghium Esports ASD e Ok let's goo. Questi si sono poi sfidati in un "double elimination bracket", ovvero un torneo a eliminazione diretta nel quale le squadre perdenti hanno una seconda occasione attraverso il Loser bracket. Da qui sono usciti i contendenti di domenica 16: Loxis Forge VS. 5i decidere chi sfiderà i Reghium Esports ASD e Ok let's goo VS. Rock Solid per conoscere gli avversari dei TATTIPATATI.

Potrete vedere le ultime fasi del torneo attraverso il player di Twitch presente in questa notizia o direttamente sul canale ufficiale di ESL Italia. Non mancate.