Need for Speed Unbound per PC: i requisiti di sistema minimi e consigliati

Con l'apertura dei preorder di Need for Speed Unbound, EA ha svelato i requisiti di sistema della versione PC del nuovo gioco di corse di Criterion in arrivo a dicembre, che abbiamo elencato di seguito:

Minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Ryzen 5 2600, i5 8600

: Ryzen 5 2600, i5 8600 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda Video : RX 570, GTX 1050Ti

: RX 570, GTX 1050Ti DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio d'archiviazione: 50 GB

Consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Ryzen 5 3600, i7-8700

: Ryzen 5 3600, i7-8700 Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda Video : RX 5700 (8GB), RTX 2070 (8GB)

: RX 5700 (8GB), RTX 2070 (8GB) DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio d'archiviazione: 50 GB

Need for Speed Unbound, un'immagine ufficiale

Come possiamo vedere si tratta di requisiti hardware in linea con le produzioni tripla A più recenti, con una soglia di ingresso tutto sommato piuttosto abbordabile a patto di compromessi su risoluzione, framerate e livello dei dettagli.

Dalle pagine Steam ed Epic Games Store inoltre viene confermato che Need for Speed Unbound sarà compatibile con HDR10, supporta il VRR (supponiamo anche per console) e Nvidia DLSS.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Need for Speed Unbound sarà disponibile dal 2 dicembre 2022, anche per PS5 e Xbox Series X|S. Ecco i dettagli su prezzo, edizioni e bonus di prenotazione.