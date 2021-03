Praey for the Gods: uscita ad aprile per il "successore" di Shadow of the Colossus

No Matter Studios ha condiviso nuove informazioni su Praey for the Gods, il gioco d'azione ispirato a Shadow of the Colossus. La data di uscita, prima fissata a un generico Q1 2021, è ora stata spostata ad aprile 2021: non vi è una data precisa, ma si parla delle seconda metà del mese. Il tempo extra sarà speso per perfezionare il gioco.

Ecco la dichiarazione del team di sviluppo di Praey for the Gods: "Nell'autunno del 2020, avevamo pubblicato un trailer per l'annuncio della versione PS5, con una stima per il lancio della versione 1.0 nel primo trimestre del 2021. Siamo vicini a quella finestra prevista. In realtà, avremmo potuto far uscire il gioco questo marzo, forse prima, anche con tutte le schifezze con le quali abbiamo avuto a che fare, ma abbiamo pensato che fosse meglio rifinirlo un po' di più invece di rilasciare una build imperfetta. Aggiornerei la nostra stima dell'uscita per la metà / fine aprile".

"Ci sono battaglie contro i boss finali che sono veramente enormi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei contenuti. Siamo anche stati in grado di lavorare su una serie di arretrati e di aggiungere un bel po' di nuovi contenuti incentrati su storia / lore/ missioni / oggetti da collezione. In un certo senso, la versione 1.0 di Praey for the Gods potrebbe sembrare un pacchetto di espansione per coloro che hanno già giocato all'attuale versione in accesso anticipato. Quindi siamo piuttosto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato finora".

Potete inoltre vedere il trailer gameplay per questo "successore" di Shadow of the Colossus.