Prime Day 2023: Corsair HS55 Wireless Core in sconto su Amazon

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare le cuffie Corsair HS55 Wireless Core. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 40€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 109,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie Corsair HS55 Wireless Core sono cuffie a bassa latenza con banda 2,4 Ghz, collegabili anche tramite bluetooth. Dal peso ridotto e il comfort per lunghe sessioni di utilizzo, i driver audio in neodimio sono da 50 mm e il microfono omnidirezionale utilizza la tecnologia flip-to-mute, che permette di bloccarlo semplicemente alzandolo.