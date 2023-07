Prime Day 2023: processore INTEL CORE I9-13900KF in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare un processore INTEL CORE I9-13900KF. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 452€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1000€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il processore INTEL CORE I9-13900KF dispone di 24 core (8 P-core e 16 E-core) con una frequenza turbo massimo di 5.80 GHz. La cache è da 36 MB.