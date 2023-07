Prime Day 2023: monitor Curvo LG UltraGear da 34 pollici a 160 Hz in sconto su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare un monitor Curvo LG UltraGear da 34 pollici a 160 Hz. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 199€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 549€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il monitor Curvo LG UltraGear da 34 pollici propone una risoluzione QHD UltraWide a 3440x1440 con HDR 10 e 160 Hz. Dispone di HDMI 2.0 (HDPC 2.2) e Display Port 1.4. Il tempo di risposta è 1ms (MBR). Propone anche AMD FreeSync Premium, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair. L'Attacco VESA è 100x100. Le dimensioni con Stand sono 809 x 572.9 x 312 mm.