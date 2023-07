Prime Day 2023: Street Fighter 6 Steelbook Edition per PS5 in sconto al prezzo minimo su Amazon

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare Street Fighter 6 Steelbook Edition per PS5. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 11€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 75.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Street Fighter 6 Steelbook Edition per PS5 propone una copia del gioco e una custodia Steelbook con sopra rappresentati diversi lottatori del gioco. Street Fighter 6 è il più recente capitolo della saga di Capcom e propone varie novità come il World Tour - modalità storia per giocatore singolo - e Battle Hub, un luogo dove radunarsi con altri giocatori.