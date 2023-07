Prime Day 2023: PS5 standard con Final Fantasy 16 al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare una PS5 standard con Final Fantasy 16 incluso. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 70€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 619.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo bundle include una PS5 standard ovvero con lettore ottico che permette di utilizzare i giochi su disco. Non manca ovviamente un controller DualSense, i cavi, il gioco gratuito Astro's Playroom (incluso con ogni PS5), il gioco Final Fantasy 16 in formato digitale (codice da reclamare tramite PS Store). Per quanto riguarda Final Fantasy 16, si ottengono anche i seguenti contenuti digitali: Arma "Cuorefiero", Accessorio potenziamento Gil "Portafortuna di Cait Sith", Accessorio potenziamento EXP "Occhiali da studioso".