Diablo 4: Blizzard suggerisce di prendere una pausa e giocare ad altro tra una Stagione e l'altra

Durante la livestream dedicata a Diablo 4 andata in onda la scorsa settimana, il team di sviluppo ha suggerito a tutti quei giocatori che faticano a trovare nuovi stimoli per giocare una volta raggiunto il massimo livello di prendersi una pausa e giocare ad altro, per poi tornare all'uscita di una nuova Stagione e i contenuti inediti che l'accompagnano.

"Quando hai raggiunto tutti gli obiettivi e fatto le cose che ritieni importanti, e vuoi prenderti una pausa per giocare a qualcos'altro per un po', va bene", ha detto l'associate director di Diablo 4, Joe Piepiora.

"Noi facciamo la stessa cosa. Ma quando arriva una stagione e ci sono nuove cose da scoprire, è un ottimo momento per tornare, in particolare se vi siete divertiti a giocare prima, è esattamente il momento in cui dovreste tornare e dare un'occhiata a Diablo 4".

"Sarò onesto, quando uscirà la prossima espansione di WoW [World of Warcraft], c'è una possibilità che io giochi a World of Warcraft per un po'", ha aggiunto il lead game producer Tim Ismay. "Ma è bello sapere che c'è un punto in cui posso tornare su Diablo 4 e che tutti sono in condizioni di parità".

Il suggerimento di Piepiora e colleghi non fa una piega ed è probabilmente lo stesso che darebbe un qualsiasi giocatore dedito a titoli live service di lungo corso. In fondo un periodo di stanca prima o poi potrebbe arrivare e in questi casi la cosa migliore è prendersi una pausa, magari alternando altri giochi nel frattempo, e poi tornare una volta che la voglia è tornata o ci sono nuovi contenuti stimolanti da provare.

Fa tuttavia piacere il fatto che questo consiglio arrivi dagli sviluppatori, che al contrario avrebbero tutto l'interesse a tenere incollati gli utenti al proprio gioco il più a lungo possibile.