Sega of America: i dipendenti votano a favore della formazione di un sindacato

I dipendenti di Sega of America hanno deciso di dare vita a un sindacato, dopo una votazione che ha visto 91 voti a favore e 26 contrari. Guidato dalla Allied Employees Guild Improving SEGA (per gli amici AEGIS-CWA), si tratterebbe a conti fatti del più grande sindacato multi-dipartimentale del settore videoludico negli Stati Uniti.

L'iniziativa sindacale di AEGIS era stata annunciata in aprile, ma per i dipendenti delle sedi di Sega of America di Burbank e Irvine, in California, era in cantiere da un anno. L'AEGIS-CWA è il quinto sindacato dei videogiochi negli Stati Uniti, e si aggiunge ai gruppi di Raven Software, Blizzard Albany, ZeniMax e Tender Claws.

Oltre a essere tra i primi sindacati di compagnia videoludiche degli USA, rappresenterà oltre 230 lavoratori di una moltitudine di dipartimenti differenti, tra cui quelli di brand marketing, games as a service, localizzazione, product devolopment e i team QA.