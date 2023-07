Prime Day 2023: The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition per PS5 in sconto su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per PS5. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 19€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 39.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per PS5 include il gioco base, tutti i piccoli DLC pubblicati negli anni (con missioni ed equipaggiamenti), le due espansioni di grandi dimensioni e anche alcuni contenuti aggiuntivi ispirati alla serie TV Netflix. Questa versione include anche una serie di miglioramenti grafici per le console di attuale generazione.