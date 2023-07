Prime Day 2023: Octopath Traveler II per Switch in sconto al minimo storico tramite Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare Octopath Traveler II per Switch. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 22€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Octopath Traveler II è un gioco di ruolo a turni classici realizzato con lo stile artistico HD-2D che fonde la grafica pixel e la computer grafica in 3D. In questo gioco avremo accesso a otto personaggi in luoghi diversi con obiettivi e talenti unici. Il mondo di gioco è Solistia e dovremo esplorarla sfruttando le "Azioni viaggio", ovvero tipi di interazione diversi per ogni personaggio.