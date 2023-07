Prime Day 2023, Thrustmaster T248 Force Feedback Racing Wheel per PC, Xbox e PlayStation in sconto

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare un Thrustmaster T248 Force Feedback Racing Wheel per Xbox e PC oppure per PlayStation e PC. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 120€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 349.99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Thrustmaster T248 Force Feedback Racing Wheel per Xbox / PC / PlayStation ha un rivestimento in pelle dal design premium, con 25 tasti e una dashboard da corsa interattivo con una selezione di oltre 20 diverse opzioni di visualizzazione sul display del volante. Dispone di Dynamic Force Feedback, ovvero la regolazione istantanea del livello Force Feedback (3 modalità preimpostate) tramite il display. Include poi pedali magnetici (tecnologia brevettata H.E.A.R.T.) con 4 diverse modalità di pressione dei freni sul pedale centrale. È un prodotto su licenza ufficiale.