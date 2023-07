Persona 5 Tactica: un trailer presenta Ryuji Sakamoto

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 5 Tactica, che prosegue la presentazione progressiva di tutto il cast di personaggi presenti in questo particolare strategico a turni, in questo caso concentrandosi su Ryuji Sakamoto.

Si tratta di uno dei personaggi principali di Persona 5, uno studente della Shujin Academy che è diventato una sorta di "studente problematico" e ribelle.

Ha alle spalle una storia tormentata, come molti dei personaggi della serie: ex-promessa dell'atletica, è stato costretto dall'insegnante di educazione fisica, Suguru Kamoshida, ad allenarsi oltre i limiti fino alla rottura di una gamba, che ha di fatto compromesso il suo futuro.

Da quel momento, Ryuji ha modificato la sua immagine come studente ribelle e "combinaguai", anche se mantiene un animo a dire il vero piuttosto mansueto. Dopo aver risvegliato la propria Persona, Captain Kid, si ritrova a combattere con i Ladri Fantasma al fianco del protagonista, considerandosi il suo braccio destro.