Genshin Impact: le migliori build per Eula, armi, manufatti e team

Il kit di Eula lascia poco spazio a interpretazioni: è in tutto e per tutto una DPS on-field , ovvero che deve agire in campo per lunghi periodi per massimizzare i danni di tutta la squadra. Con la sua Ultimate è in grado di annichilire qualsiasi nemico minore e infliggere danni ingenti anche ai boss, ma per sfruttare al meglio le sue capacità sono necessari team basati sulla reazione elementale Superconduzione (Electro + Cryo) che amplifica i danni fisici, limitando la varietà di team che potrete andare a costruire con questo personaggio.

Eula è uno dei personaggi 5 stelle più particolari di Genshin Impact . Nonostante sulla carta appartenga ai combattenti di tipo Cryo è uno delle pochissime unità dell'action RPG di Hoyoverse che punta tutto sui danni fisici non elementali per spazzare via i ranghi nemici, con tutti i pro e i contro del caso. In questa guida faremo una panoramica delle sua abilità e vi spiegheremo qual è a nostro avviso la build migliori , con consigli su armi, artefatti e statistiche.

Per quanto riguarda la priorità dei Talenti per Eula, vi suggeriamo di pompare il più possibile la Ultimate visto il suo potenziale offensivo e in secondo luogo l'abilità elementale e gli attacchi standard, che comunque risultato importanti nel complesso.

Tenendo premuto il pulsante di attivazione dell'abilità elementale, il personaggio esegue un colpo potenziato che consuma tutti gli accumuli di Cuortetro, diminuendo al contempo anche la resistenza all'elemento Cryo e ai danni fisici dei bersagli colpiti. Si tratta di un bonus assolutamente da non trascurare e che in condizioni ottimali andrebbe attivato sempre prima che la Ultimate di Eula vada a segno per incrementarne ulteriormente i danni. Inoltre, grazie al talento passivo "Brina Turbolenta", il colpo potenziato genera anche una Spada di Luce cadente, simile a quella della Ultimate, che infligge la metà dei danni base.

Il fiore all'occhiello di Eula è la sua Ultimate , una delle più potenti attualmente in circolazione su Genshin Impact. All'attivazione infligge danni di elemento Cryo e genera una "Spada di luce Cadente", una spadone bianco fluttuante ben visibile a schermo. Dopo 7 secondi dall'attivazione dell'abilità questa spada di luce esplode infliggendo massicci danni fisici. Nel frattempo, ogni volta che Eula manda a segno un attacco la potenza dell'esplosione aumenta. Nello specifico parliamo di danni base pari al 725% dell'ATT (al Lv. 10 del Talento), percentuale che aumenta di quasi il 150% per ogni colpo a segno prima della deflagrazione (solitamente tra i 10 e i 15), il che significa che è molto facile superare un moltiplicatore del 2.000% e sfiorare il tetto del 3.000%. Insomma preparatevi a vedere dei bei numeri a schermo.

Un'ultima alternativa che vi suggeriamo è la " Spada di Akuou ", uno spadone che garantisce un bonus del 41,3% all'ATT. Il suo bonus è particolare e situazionale, visto che aumenta i danni della Ultimate di Eula dello 0,12% per ogni punto di energia massima di tutta la squadra (in pratica la somma del costo di tutte le Ultimate), fino a un massimo del 40%. Questo bonus è sicuramente sfizioso, ma a patto di avere un team basato su personaggi dalle Ultimate costose, come ad esempio Raiden Shogun, Beidou e così via.

Meno interessante, ma molto facile da ottenere è il "Prototipo Arcaico" , una claymore forgiabile dal fabbro che offre un bonus del 27,6% all'ATT. Il suo effetto genera un attacco ad area che infligge danni pari al 240% dell'ATT del portatore una volta ogni 15 secondi. Di per sé non è un bonus particolarmente accattivante, ma trattandosi di un'arma craftabile, volendo potrete portare al massimo il grado miglioramento e renderlo più efficacie.

Esistono molte alternative tra le armi 4 stelle, magari meno valide ma sicuramente più accessibili. Una delle più gettonate è la "Spada d'osso di Serpente" , ottenibile con il Pass Battaglia. Questa claymore aumenta il Tasso di CRIT del 27,6%, mentre il suo effetto aumenta del 6% e del 3% rispettivamente i danni arrecati e subiti dal portatore per ogni 4 secondi in cui è in campo, fino a un massimo del 30% e 15%. Tuttavia si perde un accumulo ogni volta che si viene colpiti, quindi usatela solamente se pensate di giocare Eula in un team con uno shielder, come ad esempio Layla e Diona.

L'arma migliore in assoluto per Eula è la cinque stelle "Canzone Silvestre" . Oltre a una elevata statistica di attacco base, questa claymore garantisce anche un bonus del 20,7% ai danni fisici. Il suo effetto aumenta di base l'ATT del portatore del 16% e inoltre quando gli attacchi normali o caricati vanno a segno ottiene un "Sigillo dei Sussurri". Una volta accumulati quattro tutta la squadra ottiene per 12 secondi un buff del 20% all'ATT e del 12% alla velocità di esecuzione degli attacchi normali, entrambi bonus utilissimi per Eula.

Manufatti

Le opzioni per i manufatti da assegnare a Eula sono limitate e praticamente sono le stesse di quando il personaggio ha debuttato nel gioco due anni fa. La migliore è rappresentata da quattro pezzi del set "Fiamma Fioca". Il bonus da due pezzi aumenta i danni fisici del 25%, mentre quello da quattro incrementa l'ATT del portatore del 9% per 7 secondi quando manda a segno un abilità elementale. Questo bonus si può accumulare per due volte e in tal caso il bonus ai danni fisici garantito dai due pezzi del set passa da 25% a 50%.

L'alternativa è rappresentata da due pezzi di "Fiamma Fioca" e due di "Cavalleria Sanguinaria", che garantiscono entrambi un bonus del 25% ai danni fisici, per un totale di 50%. Come potrete intuire il primo set è migliore, ma non poi così tanto, quindi scegliete l'opzione che vi garantisce le statistiche secondarie migliori e/o che vi richiede meno farming.

Per quanto riguarda le statistiche dei manufatti, trattandosi di un DPS il consiglio è pompare quanto più possibile il Tasso / Danni da CRIT per pompare l'attacco, con annesso su calice con un bonus ai danni fisici. E se ve lo state chiedendo, no, non conviene puntare a incrementare il bonus da Cryo, visto che nel complesso rappresenta una minima parte dei danni arrecati dal personaggio. Per quanto riguarda le Sabbie, nella maggior parte dei casi la scelta migliore è ATT%, ma considerando l'elevato costo in energia della Ultimate (80 punti) potreste aver bisogno di Ricarica di Energia se in squadra non raggiungete un valore accettabile con le statistiche secondarie e non avete altri personaggi Cryo o una batteria come Raiden Shogun in squadra. Di conseguenza per le statistiche principali dei manufatti vi suggeriamo:

Sabbie : ATT% o Ricarica di Energia

: ATT% o Ricarica di Energia Calice : bonus ai danni fisici

: bonus ai danni fisici Corona: Tasso di CRIT o DAN da CRIT

Per le statistiche secondarie, la priorità è quella di raggiungere un quantitativo sufficiente di Ricarica di Energia (il valore ideale potrebbe variare tra 120 - 160% in base a quanti personaggi Cryo avete in squadra e altri fattori), dopodiché pompate a tutta volontà Tasso e DAN da CRIT e ATT%.