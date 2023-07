Dragon Quest: la serie ha venduto oltre 88 milioni di copie in tutto il mondo

In prospettiva sono poco meno della metà rispetto a quelle della saga di Final Fantasy, a quota 180 milioni , ma parliamo comunque di numeri molto alti, tanto più se consideriamo che i giochi realizzati da Yuji Horii e soci appartengono a un genere un po' di nicchia in occidente.

Square Enix ha svelato che la longeva serie Dragon Quest ha totalizzato oltre 88 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 1986 a oggi, con un incremento di circa 3 milioni rispetto alle 85 milioni di copie raggiunte a ottobre 2022.

Il passato e il futuro della serie Dragon Quest

Per chi non lo sapesse, Dragon Quest è uno dei franchise più longevi e di maggior successo del mercato videoludico, in particolar modo tra quelli realizzati nel Sol Levante. La serie ha praticamente definito i canoni dei giochi di ruolo di stampo giapponese, da cui poi si sono ispirati centinaia di altre produzioni, inclusa anche la serie Final Fantasy.

Il primo gioco è uscito sul NES nell'ormai lontano 1986 e da allora la serie è rimasta ancorata alla tradizione senza apportare cambiamenti drastici alla sua formula, pur proponendo numerosi spin-off anche di generi differenti, tra cui musou Dragon Quest Heroes e i sandbox alla Minecraft del filone Dragon Quest Builders. Uno dei marchi di fabbrica è il suo stile caratteristico, disegnato da Akira Toriyama, il celebre mangaka autore di Dragon Ball e Dr. Slump.

L'ultimo gioco principale della serie è stato Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta, uscito su PS4 e 3DS nel 2017 in Giappone, per poi arrivare anche su PC e piattaforme Xbox successivamente. Il prossimo capitolo, Dragon Quest 12: The Flames of Fate è attualmente in sviluppo, ma al momento i dettagli in merito sono piuttosto scarni. Sappiamo però che proporrà toni e temi più adulti rispetto al passato e che per Square Enix è un progetto della massima importante che potrebbe definire i prossimi 10 - 20 della saga.