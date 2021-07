Dragon Quest 12: The Flames of Fate potrebbe definire i prossimi anni 10-20 di Dragon Quest

In una recente intervista con la celebre rivista Famitsu, il CEO e presidente di Square Enix Yosuke Matsuda ha parlato in toni molto entusiastici di Dragon Quest 12: The Flames of Fate. Secondo lui, infatti, il prossimo capitolo della serie potrebbe essere uno dei più importanti degli ultimi anni, tanto che potrebbe definire i prossimi 10-20 di Dragon Quest.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate è stato annunciato lo scorso maggio con un breve teaser trailer. Si tratterà, ovviamente, del nuovo capitolo dell'altra anima di Square Enix, quella più tradizionale e classica, meno prona alla sperimentazione, come è invece Final Fantasy.

Poco si sà del nuovo gioco, se non che, a detta della stessa Square Enix, sarà un capitolo molto ambizioso. "Dragon Quest XII è sviluppato tenendo conto dei prossimi 10-20 anni della serie di Dragon Quest" ha detto Matsuda. Il gioco, infatti, conterrà "Parti che resteranno fedeli con il tradizionale immaginario di Dragon Quest, ma nuovi elementi saranno necessari. Alla fine, come brand abbiamo sempre la necessità di innovare", ha concluso il CEO di Square Enix.

Un obiettivo molto sorprendente, soprattutto per una serie fortemente amata e conservativa come quella creata da Enix. Pensate sarà la mossa giusta per Dragon Quest?