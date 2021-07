The Coalition mostra un'immagine di Alpha Point, la demo Unreal Engine 5 creata per la GDC 2021

The Coalition, lo studio che ha creato Gears 5, ha ovviamente familiarità con l'Unreal Engine. La serie di sparatutto in terza persona di Microsoft, infatti, è nata proprio in seno di Epic Games e solo successivamente è stata venduta a Microsoft. Non sorprende, quindi, che The Coalition stia sperimentando l'Unreal Engine 5, la nuova edizione del celebre e diffusissimo motore grafico. Lo fa talmente bene che alla prossima GDC 2021 parteciperà con Alpha Point, una demo tecnica sviluppata con l'UE5, di cui possiamo ammirare un'immagine.

La compagnia non invita solamente a seguire il suo panel dal 19 al 23 luglio 2021, ma ha anche avvisato che è ala ricerca di nuovi talenti da integrare all'interno del suo team. La GDC è sempre stato un terreno molto fertile non solo per condividere esperienze e pratiche lavorative, ma anche per trovare nuovi talenti.

Per quanto riguarda Alpha Point, non possiamo che ammirare il design dell'ambiente pensato da The Coalition, le luci, i riflessi e i tanti dettagli. Peccato che sia un'immagine statica e non una in movimento, ma quello che si può vedere è un ambiente di gioco praticamente perfetto sia per un prossimo Gears, sia per un progetto nuovo, magari a sfondo fantasy.

Comunque sia lo studio rimanda a questa pagina per scoprire quello che Microsoft ha in mente per superare le sfide dello sviluppo di videogiochi.