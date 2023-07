Prime Day 2023, Xbox Series S al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare una Xbox Series S (ricondizionata certificata). Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 60.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 249.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S è il modello di console meno costo di Microsoft e attualmente il modo meno caro per accedere all'attuale generazione di console. Amazon spiega che "Questa Xbox Series S (ricondizionata certificata) è stata sottoposta a un rigoroso processo di certificazione, testata per confermarne il corretto funzionamento e ispezionata per verificare la qualità dell'hardware e dell'estetica. Ricondizionata alle specifiche originali in termini di prestazioni elettriche. L'unità può contenere imperfezioni estetiche." La console non è quindi internamente danneggiata in alcun modo e funziona perfettamente.