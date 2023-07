CD Projekt è attualmente più grande di Ubisoft, nonostante i problemi di Cyberpunk 2077

CD Projekt è attualmente più grande di Ubisoft . Di fatto è diventato il primo editore europeo per giro d'affari, nonostante i numerosi problemi di lancio di Cyberpunk 2077 che avevano fatto temere il peggio. Invece non solo la compagnia polacca ha recuperato, ma si è anche rafforzata negli ultimi anni, annunciando poi diversi progetti legati alla serie The Witcher e il seguito di Cyberpunk.

Il valore di Ubisoft

CD Projekt rimane amata soprattutto per la serie The Witcher

Stando a Forbes, attualmente il valore di CD Projekt è di 3,5 miliardi di dollari, mentre quello di Ubisoft è di 3 miliardi di dollari, sceso dopo gli insuccessi e i problemi degli ultimi anni.

Secondo Forbes, la debolezza attuale di Ubisoft potrebbe aprire le porte a un'acquisizione da parte di una compagnia più grande, come Microsoft, Sony o chiunque sia in cerca di una crescita rapida nell'industria dei videogiochi.

Tanto per fare un confronto, recentemente Sony ha acquisito Bungie per 3,6 miliardi di dollari, ossia un prezzo superiore al valore attuale della compagnia guidata da Yves Guillemot. Considerate che attualmente Bungie possiede molte meno proprietà intellettuali di Ubisoft, che può contare su serie quali Assassin's Creed, Far Cry, The Division, Rainbow Six, Splinter Cell e Ghost Recon e che recentemente ha presentato dei blockbuster quali Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora.

Altre compagnie valgono attualmente molto più di Ubisoft, tipo Capcom (8 miliardi di dollari), Square Enix (5,5 miliardi di dollari), Take-Two (25 miliardi di dollari). Naturalmente ci sono anche Bethesda, acquisita da Microsoft per 7,5 miliardi di dollari, e Activision Blizzard, che Microsoft pagherà circa 70 miliardi di dollari nel caso l'acquisizione vada in porto.