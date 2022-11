Prince of Persia 2008: remake o remaster in arrivo per il 7° gioco della serie?

Nella lunga storia di Prince of Persia, il gioco uscito nel 2008 è rimasto a tutti gli effetti un unicum, trattandosi di un singolo capitolo che non ha ricevuto seguiti diretti né riferimenti particolari con ulteriori giochi della serie, ma anche questo potrebbe ricevere un remake o remaster, secondo alcuni indizi.

Identificato semplicemente come Prince of Persia 2008 o "Prodigy" in certi casi, visto che il suo titolo semplice potrebbe confondersi con il capostipite o altri della serie, il gioco Ubisoft si distingue da tutti gli altri per lo stile grafico fiabesco e quasi cartoonesco dato dall'uso del cel-shading e da atmosfere e anche meccaniche di gioco piuttosto particolari rispetto agli altri.

In molti lo ricordano con affetto ed è stato molto ben valutato dalla critica all'epoca, dunque un suo ritorno potrebbe avere senso nel mercato moderno, e questo potrebbe accadere in base a quanto emerso di recente.

Prince of Persia: il principe e l'inseparabile Elika in azione

Già il mese scorso, il sito TheGamePost aveva raccolto informazioni su un possibile ritorno del Prince of Persia del 2008, riferendo come i domini ufficiali princeofpersia.com e princeofpersiagame.com fossero stati aggiornati di recente e che, dopo tale aggiornamento, puntassero direttamente alla pagina del capitolo del 2008 sul sito Ubisoft.

Il discorso sarebbe stato in qualche modo corroborato anche dal noto insider Shinobi602, che avrebbe riferito all'epoca come alcune informazioni sul rilancio della serie fossero vero, pur inserite in mezzo a diverse inesattezze e falsità. La questione è riemersa oggi perché l'account ufficiale su Twitter di Prince of Persia ha pubblicato un'immagine del capitolo del 2008, alimentando nuovamente queste voci di corridoio.



Si tratta ovviamente di indizi vaghi e minimi, ma tanto basta a far pensare in molti a un possibile ritorno del particolare Prince of Persia in cel-shading, rimasto isolato nella sua uscita del 2008 e forse propenso a tornare in scena. Nel frattempo Prince of Persia: Sands of Time Remake è finito ed è stato certificato da PlayStation, ma non ci sono notizie ufficiali riguardanti la sua uscita.