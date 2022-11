Pokémon Scarlatto e Violetto i più desiderati dai lettori della rivista Famitsu questa settimana

Nemmeno a dirlo, i giochi più desiderati questa settimana dai videogiocatori giapponesi sono Pokémon Scarlatto e Violetto, seguiti da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le due esclusive per Nintendo Switch hanno fatto finire Final Fantasy 16 per PS5 in terza posizione, nonostante l'interesse per il gioco di Square Enix sia comunque altissimo.

[NSW] Pokémon Scarlatto e Violetto - 753 voti [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 742 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 716 voti [NSW] Dragon Quest Treasures - 583 voti [NSW] Fire Emblem Engage - 339 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 302 voti [NSW] Pikmin 4 - 254 voti [PS5] Resident Evil 4 - 228 voti [PS5] Street Fighter 6 - 207 voti [PS5] Pragmata - 186 voti [NSW] Octopath Traveler II - 167 voti [PS5] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 164 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 148 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 145 voti [NSW] Atelier Ryza 3 - 143 voti [NSW] Ushiro - 129 voti [PS4] Atelier Ryza 3 - 127 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 108 voti [PS4] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 106 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 101 voti [PS4] Resident Evil 4 - 90 voti [PS4] Like a Dragon: Ishin! - 85 voti [NSW] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 82 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 80 voti [NSW] Master Detective Archives: Rain Code - 71 voti [PS5] Forspoken - 69 voti [NSW] Tales of Symphonia Remastered - 66 voti [NSW] Front Mission 2nd: Remake - 64 voti [NSW] Front Mission 1st: Remake - 61 voti

Pokémon Scarlatto e Violetto rischiano di diventare delle hit eccezionali in Giappone, tra prenotazioni record e un gran battage pubblicitario. Probabilmente entreranno dritti nella classifica dei giochi più venduti di sempre per Nintendo Switch.