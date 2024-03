Princess Peach: Showtime! Demo disponibile, da oggi potete provare il gioco su Nintendo Switch

La demo è stata messa a disposizione, peraltro, a ridosso dalla Giornata Nazionale della Donna, cosa che Nintendo ha messo in risalto anche all'interno del comunicato stampa ufficiale, rimarcando come il titolo in questione rappresenti anche una sorta di emancipazione del personaggio come protagonista assoluta di una propria storia.

Si tratta di una versione di prova, ovviamente gratuita, che può essere scaricata da oggi dall'eShop e consente di testare alcuni momenti del gioco dedicato alla celebre principessa di Super Mario, in un assaggio della sua incredibile avventura per salvare il Teatro Splendente dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti.

Con il prossimo arrivo di Princess Peach: Showtime! Nintendo ha messo a disposizione da oggi , 7 marzo 2024, una demo su Nintendo eShop che consente di provare il gioco in esclusiva su Nintendo Switch prima del suo lancio sul mercato previsto per il 22 marzo.

Le trasformazioni della demo

Una Principessa Peach trasformista in Princess Peach: Showtime!

La prova permette di testare in anteprima alcune delle tante trasformazioni che consentono alla Principessa Peach di diventare "prima attrice" e di interpretare con maestria i ruoli più disparati, ognuno caratterizzato da abilità specifiche che risultano utili in combattimento e per risolvere i puzzle presenti nei livelli.

In questa demo gratuita i giocatori potranno sperimentare in particolare le trasformazioni Peach Spadaccina e Peach Pasticciera: la prima, come dice il nome, consente di usare la spada e le abilità di combattimento specifiche di tale disciplina in un palco ricco d'azione, mentre la seconda è incentrata ovviamente sulla cucina, in una sorta di sfida per evitare che il Festival dei Dolci subisca un serio calo di zuccheri.

Il nuovo trailer visibile qui sopra consente di dare un'occhiata più da vicino alle abilità speciali fornite dalle trasformazioni, in modo da prepararci poi all'uscita del gioco in versione definitiva per il 22 marzo su Nintendo Switch. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro recente provato di Princess Peach: Showtime, a questo punto in attesa della recensione definitiva.