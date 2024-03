Ghost of Tsushima Director's Cut sta scalando la classifica dei più venduti su Steam

Ghost of Tsushima Director's Cut è finalmente stato annunciato in modo ufficiale anche per PC e pare che il pubblico di Steam stia reagendo bene alla cosa. Tramite la piattaforma di Valve è infatti possibile vedere quali sono i prodotti più venduti del momento e al momento della scrittura il gioco di Sucker Punch sta scalando la classifica.

Al momento, Ghost of Tsushima Director's Cut appare in quinta posizione, ma supponiamo che tra poche ore possa essere ancora più alto. Addirittura, il gioco di PlayStation ha superato Dragon's Dogma 2, altro titolo molto atteso.

La classifica di Steam e la posizione di Ghost of Tsushima Director's Cut tra i prodotti più venduti

Come potete vedere dall'immagine, Ghost of Tsushima Director's Cut è per il momento dietro solo a Steam Deck, Helldivers 2 (sempre edito da Sony), Counter-Strike 2 e Hunt: Showdowun. Ricordiamo che la classifica è realizzata in base ai ricavi ottenuti dai giochi, non dalle unità vendute.