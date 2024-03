Starfield arriverà presto su PS5? Noto giornalista nega tutto e spiega come stanno le cose

Microsoft ha da poco svelato che quattro giochi pubblicati da Xbox arriveranno anche su altre console, ovvero PlayStation e Nintendo. Non si tratta di una enorme novità visto che la casa di Redmond è già editore di alcuni giochi su tali piattaforme (Minecraft ad esempio), ma è comunque una mossa spinge ancora di più la società verso un futuro più multipiattaforma. I fan PlayStation sperano quindi che altri giochi vengano pubblicati su PS5, come ad esempio Starfield. Accadrà? Secondo il ben informato giornalista Jez Corden di Windows Central, di certo non accadrà quest'anno.

Tramite Twitter, Corden ha affermato che "poiché alcune persone mi stanno chiedendo riguardo all'ultimo giro di rumor su Starfield, dirò una cosa in modo definitivo: ho credibili fonti secondo le quali nessuna sta lavorando a Starfield per PlayStation attualmente".

Corden precisa anche che il progetto non è in mano a un team esterno a Microsoft: nessuno sta lavorando in alcuna misura a Starfield su PS5. Chiude però il discorso affermano che non si sa mai cosa accadrà in futuro. L'unica certezza è il qui e l'ora.