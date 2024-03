Final Fantasy 7 Rebirth: è il momento di parlare del finale

Quando Final Fantasy VII ha raggiunto le sponde di PlayStation, sostenuto da una campagna marketing che tutt'ora figura nell'elenco delle più ricche di tutti i tempi, diversi fattori hanno contribuito a trasformarlo nella triplice pietra miliare che avrebbe segnato al tempo stesso il destino di Squaresoft, quello del genere JRPG e di PlayStation in quanto piattaforma. L'abbagliante implementazione delle sequenze in computer grafica più avanzate dell'industria, l'adattamento all'architettura tridimensionale di una formula che si pensava sulla strada dell'obsolescenza, ma soprattutto la messa in scena del grande romanzo on the road che - raccogliendo l'eredità degli anime dell'età dell'oro - portò all'esplosione della cultura pop giapponese anche sulle sponde occidentali, furono alcuni dei tasselli fondamentali nel grande mosaico realizzato da Hironobu Sakaguchi e Yoshinori Kitase, un'opera che nel corso degli anni ha fatto innamorare decine di milioni di persone.

Cambiamenti alla trama? Non proprio

Il momento diventato leggenda

Al termine di Final Fantasy 7 Rebirth, nel mezzo della candida Capitale Dimenticata in cui dimoravano i Cetra, la bella e purissima Aerith muore trafitta dalla spada Masamune di Sephiroth. Non servono troppi giri di parole per introdurre l'argomento, tocca andare subito al sodo: al di fuori degli arzigogoli, della presenza dei misteriosi Numen svolazzanti, della questione del multiverso che senza ombra di dubbio porterà pesantissime conseguenze nel futuro dell'operazione remake - che analizzeremo a breve - questa è la ragione principale per cui l'intervento sulla sceneggiatura risulta inutile, ruffiano ed evidentemente peggiorativo rispetto al materiale originale. Sulla carta non cambia niente, la morte di Aerith (per il momento) rimane una costante, mentre a fare la differenza sono il contesto narrativo e la messa in scena.

In Final Fantasy 7 del 1997, Sephiroth calava dal cielo trapassando Aerith da parte a parte, realizzando il sacrificio necessario per salvare il pianeta Gaia, lasciando Cloud Strife in uno stato di shock, gettando un'ombra oscura sul resto dell'esperienza e soprattutto sul giocatore, che avrebbe trovato nella sete di vendetta il motore principale per proseguire nel suo viaggio. Presa coscienza del destino della giovane, il gruppo di protagonisti teneva un funerale sul ciglio del lago della Capitale lasciando affondare lentamente il suo corpo, con le note dell'inconfondibile tema di Aerith in sottofondo, tratteggiando il quadro melancolico che ha trasformato l'opera in una leggenda fuori dal tempo. "Less is more", si usa dire nei paesi anglofoni, ovvero "meno è meglio": non servono 'spiegoni', non servono fronzoli, non serve neppure una grafica degna della nona generazione di console. A volte una manciata di personaggi super deformati, un tappeto musicale e un panorama disegnato a mano sono più che sufficienti per caricare d'emozione un istante perfetto.

Cosa avrebbe potuto essere la sequenza finale se fedele all'originale?

Nella versione Rebirth, gli splendidi panorami della Capitale sono irrimediabilmente sporcati dalla nuvola di Numen che si oppongono al protagonista, l'incontro fra Cloud e Aerith viene diluito, la sequenza dell'esecuzione viene mostrata attraverso una sorta di "vedo non vedo" che suggerisce la creazione di una biforcazione del multiverso che realizza di fatto due realtà: una in cui Aerith è viva, e un'altra in cui invece è morta. O forse si tratta dell'ennesima frattura nella mente ormai spezzata del SOLDIER? Difficile a dirsi. Nella linea temporale - quella principale - in cui si trovano Cloud e compagni la ragazza è indubbiamente morta: ha dunque inizio uno scontro multiversale che coinvolge tutti i protagonisti, compresa la versione ancora in vita di Zack Fair e soprattutto lo spirito di Aerith, probabilmente emerso dal Flusso Vitale giusto per prendersi una piccola rivincita e dare una carezza alla mente in frantumi del protagonista.

Conclusa la battaglia, la celebre sequenza del funerale viene liquidata in pochi secondi, ma è soprattutto inquinata dalla corruzione che attanaglia la mente di Cloud: da quel momento in avanti, l'ex SOLDIER sembra infatti aver completamente perso la testa, quasi fosse convinto di essere riuscito a salvare la Cetra, al punto tale che riesce a vederla costantemente in mezzo al resto del gruppo, arrivando addirittura a rivolgere la parola al suo spirito. A fugare ogni dubbio ci pensa la disperazione dipinta sul volto dei compagni, specialmente su quello di Tifa, che non sembra riuscire a darsi pace per quello che è appena capitato. Cloud rappresenta dunque l'epitome del narratore inaffidabile in ragione del deterioramento che sta toccando la sua psiche, rendendo estremamente difficile per vecchi e nuovi giocatori distinguere fra realtà e allucinazione, ma soprattutto tracciare una linea netta fra gli universi paralleli.