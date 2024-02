Princess Peach: Showtime! usa l'Unreal Engine, stando alla confezione cinese

La notizia è interessante perché mostra come anche Nintendo stia adottando sempre più spesso il motore di Epic Games , che già aveva usato per Pikmin 4 con ottimi risultati. C'è anche da dire che difficilmente la casa di Mario parla apertamente delle tecnologie impiegate dai suoi giochi, quindi conoscere cosa muoverà Princess Peach: Showtime! è curioso di suo.

Princess Peach: Showtime! è stato sviluppato utilizzando l' Unreal Engine . Questo è ciò che afferma una confezione da esposizione ufficiale apparsa in Cina, dove l'informazione è riportata nella parte posteriore.

Un futuro Unreal

Dopo Pikmin 4, un altro gioco in Unreal Engine da Nintendo

Con l'approssimarsi dell'arrivo della sua nuova console, che dovrebbe essere presentata nel 2024 e uscire forse per il prossimo Natale (anche se non è escluso che arrivi nel 2025), Nintendo potrebbe utilizzare sempre più spesso una tecnologia rodata come l'Unreal Engine, che le permetterà di usare le caratteristiche avanzate dell'hardware senza grossi sforzi.

In questo senso Pikmin 4 e Princess Peach: Showtime! potrebbero essere stati intesi anche come dei progetti pensati per introdurre l'uso del motore di Epic nella compagnia.