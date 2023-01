Principe Harry: nel suo libro scandalo Spare fa delle confessioni impossibili riguardanti Xbox

Spare, il libro scandalo del Principe Harry, contiene dei ricordi legati anche a Xbox. Peccato che siano semplicemente impossibili. Vediamo per quale motivo.

Stando a quanto raccontato dal Duca di Sussex, sua madre, la defunta principessa Diana, gli avrebbe comprato una Xbox nel 1997. Solo questo dettaglio dovrebbe far capire molto sul libro. Ma proseguiamo.

La storia di questa Xbox del 1997 è di quelle davvero strappalacrime, che non possono che toccare nel profondo e cambiare la vita delle persone, oltre che la digestione. Sostanzialmente Diana l'avrebbe comprata per il suo tredicesimo compleanno, ma la console gli sarebbe stata consegnata da sua zia Sarah, visto che nel frattempo la principessa era morta. Harry fu felicissimo del dono, perché "ama i videogiochi". Ne siamo contenti per lui, anche se a questo punto dovrebbe spiegarci perché voleva far chiudere Fortnite. Il nostro ha anche aggiunto che la storia gli è stata raccontata in questo modo (la parte relativa a Diana), ma che non ha mai saputo se fosse la verità o no.

C'è però un piccolissimo particolare che rende quanto raccontato assurdo: la prima Xbox è uscita nel 2001. Nel 1997 la defunta Diana avrebbe potuto regalargli una PlayStation. Un Sega Saturn. Un Nintendo 64. Ma una Xbox proprio no.

Probabilmente il principe avrà dei ricordi leggermente alterati di quel periodo, che non deve essere stato dei più felici. Si sarà confuso.