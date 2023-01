Classifiche giapponesi: Pokémon Scarlatto e Violetto primi nella top 10 2022

Il riepilogo delle classifiche giapponesi del 2022, stilato dalla rivista Famitsu, vede al primo posto nel software Pokémon Scarlatto e Violetto che, nonostante l'arrivo nell'ultima parte dell'anno, sono riusciti a vendere 4.338.931 copie in formato fisico. Vediamo:

Classifica software giapponese del 2022

Da sottolineare che l'unico gioco non per Nintendo Switch della top 10 è Elden Ring, che si trova in decima posizione, superato però da titoli nemmeno usciti nel 2022 come Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars e Minecraft (la versione Switch). I lanci di Nintendo dell'anno sono andati tutti molto bene e occupano le prime posizioni. In particolare Splatoon 3 e Leggende Pokémon: Arceus hanno fatto degli ottimi risultati, ma anche Kirby e la terra perduta è andato decisamente bene.

In ambito hardware, Nintendo Switch domina incontrastata con quasi cinque milioni di unità vendute, seguita a lunga distanza da PS5, che ha venduto 1.154.054 unità. Vedremo ora che la console di Sony non ha più problemi di scorte se i risultati saranno simili o se ci sarà un recupero.

Classifica hardware giapponese del 2022