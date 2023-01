Children of Silentown disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio

L'avventura grafica Children of Silentown, caratterizzata da disegni ispirati a Coraline di Tim Burton realizzati dall'influencer Fraffrog, è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5, come ci ricorda il trailer di lancio che potete vedere qui di seguito.

Nel filmato potete vedere alcune sequenze di gioco, che non fanno mai male.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Children of Silentown, in cui abbiamo scritto che "funziona: racconta una bella storia, ha degli ottimi momenti ed è caratterizzata da uno stile visivo accattivante. Ha dei piccoli problemi di dizione e risulta forse un po' troppo facile, soprattutto se si ha già esperienza con il genere, ma scorre davvero bene e alla fine è risultata più profonda di quanto non pensassimo inizialmente."

Quindi, se siete appassionati di avventure punta e clicca classiche, fateci davvero un pensierino.