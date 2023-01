Nintendo domina le vendite in Giappone da 18 anni di fila

Come riportato da VGC, Nintendo ha dominato le vendite del settore videoludico in Giappone per 18 anni di fila, nella maggior parte dei casi sia quelle relative all'hardware che software.

Stando gli ultimi dati condivisi da Famitsu, 9 dei 10 giochi più venduti nel 2022 sono titoli per Nintendo Switch, con la console stessa che risulta la più acquistata nel Sol Levante lo scorso anno.

Di conseguenza questo significa che la compagnia di Kyoto domina le classifiche di vendita dei giochi retail dal 2005 a oggi. Il 2004 è stato l'ultimo anno in cui la maggior parte dei giochi tra i 10 più venduti su territorio giapponese non sono usciti su console Nintendo. Quell'anno PS2 ebbe la meglio sul Game Boy Advance e il GameCube, con 8 su 10 dei best sellers pubblicati sulla console di Sony.

Un altro dettaglio interessante è che dal 2004 a oggi solo due volte il gioco più venduto dell'anno in Giappone non è uscito su console Nintendo: Dragon Quest VIII nel 2004 per PS2 e Monster Hunter Portable 2nd G nel 2008 per PSP. 13 degli ultimi 19 giochi più venduti dell'anno in Giappone sono stati pubblicati da Nintendo.

In Giappone Nintendo Switch ha venduto il triplo delle altre console messe assieme nel 2022

Per quanto riguarda le vendite hardware, le console Nintendo sono state le più acquistate in Giappone negli ultimi 18 anni, con la sola eccezione del 2010, quando trionfo PSP. In tutti gli altri casi DS, 3DS o Nintendo Switch sono state le più vendute nel Sol Levante.

Guardando in particolare al 2022, Nintendo Switch ha venduto più del triplo delle altre console messe assieme, per un totale di oltre 4,8 milioni di unità. Dal lancio ad oggi in Giapponese sono state acquistate 27,7 milioni di Switch. Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati i giochi più venduti.