Il processore Intel Core i5-12600KF è in offerta a metà prezzo per il Prime Day di Amazon

Continuiamo a segnalarvi le offerte migliori del Prime Day di Amazon relative al mondo PC, queta volta proponendovi il processore Intel Core i5-12600KF , ora disponibile con uno sconto del 51% per tutti gli iscritti a Prime. Trovate la promozione a questo indirizzo oppure potrete raggiungerla cliccando con il box qui in basso. Il prezzo consigliato per questa CPU è di 319 euro, mentre quello attualmente disponibile in promozione è di soli 155,82 euro , con uno risparmio di circa 160 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche di intel Core i5-12600KF

Intel Core i5-12600KF è un processore per PC desktop con un design ibrido con 10 core totali, suddivisi in 6 Performance-core (P-core), ottimizzati per i carichi di lavoro singoli, e 4 Efficient-Core (E-core), pensati per le prestazioni multi-thread, con un totale di 16 thread.

Intel Core i5-12600KF

Presenta una velocità di clock massima di 4,9 GHz per i P-core e di 3,6 GHz per gli E-core. Dispone di 20 MB di Intel Smart Cache e supporta fino a 128 GB di memoria DDR5-4800 o DDR4-3200. Il TDP è di 125 W, con un massimo di 150 W in modalità turbo, e utilizza il socket LGA 1700 per la scheda madre. Questo processore offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, ideale per gaming e produttività.