Ci sono due giochi misteriosi nella line-up di NetEase Games per la Gamescom 2024

La line-up di NetEase Games per la Gamescom 2024 include due giochi misteriosi, non ancora annunciati ma giocabili in fiera, e per il momento non è dato sapere di cosa si tratti. Di seguito l'elenco dei titoli presenti all'evento:

Fragpunk

Marvel Rivals

Once Human

Shadows of The Damned: Hella Remastered

due giochi non annunciati

L'azienda ha rivelato che Goichi Suda e Shinji Mikami presenteranno un panel durante l'evento di Colonia: i due hanno lavorato all'edizione originale di Shadows of the Damned in qualità rispettivamente di sceneggiatore e produttore.

Essendo la remaster del gioco uno dei titoli inclusi nella line-up, è facile immaginare che gli autori saranno a Colonia per parlare della loro esperienza con lo sviluppo dell'avventura con protagonista Garcia Hotspur... e chissà, magari anche per annunciare di essere impegnati nella realizzazione di un sequel.