Amazon Music Unlimited è gratis dai tre ai cinque mesi: vediamo i dettagli della promozione di luglio

Volete ascoltare tanta musica con un comodo servizio e farlo in modo gratuito? La soluzione è già qui: Amazon Music Unlimited in versione gratuita tramite Amazon Italia. La promozione attuale permette di ottenere tre mesi a costo zero ma diventano cinque mesi se siete abbonati ad Amazon Prime. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione scadrà il 18 luglio alle 17:00. Va precisato però che potete utilizzare questa offerta unicamente se non avete mai usufruito della prova gratuita standard da trenta giorni. Inoltre, una volta conclusi i tre o cinque mesi di prova il servizio si rinnoverà automaticamente: il prezzo è 10.99€. Se non volete proseguire con l'abbonamento, potete disattivarlo liberamente tramite le impostazioni.