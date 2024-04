Amazon Kindle Unlimited: 60 giorni d'uso gratuito, vediamo la promozione

Tramite Amazon Italia è attualmente disponibile una promozione speciale per Amazon Kindle Unlimited. Il servizio è attualmente accessibile in prova gratuita da 60 giorni. Si tratta di un'estensione della normale prova gratuita da 30 giorni. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo. Ricordiamo che se in passato avete già utilizzato una prova gratuita di Kindle Unlimited, è probabile che non avrete modo di utilizzare questa. Alle volte però Amazon concede comunque l'accesso, quindi la cosa migliore è raggiungere il link indicato e vedere se appare la promozione.

Il costo regolare del servizio sarebbe di 9.99€, quindi si tratta di un risparmio di 19.98€.