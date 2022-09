Project CARS 2 rimosso ufficialmente da Steam, le licenze sono scadute

Project CARS 2 è stato rimosso ufficialmente da Steam, a quanto pare per via di alcune licenze scadute che Electronic Arts non ha ritenuto di dover rinnovare. Non è chiaro se o quando il gioco tornerà disponibile sulla piattaforma Valve.

La notizia in realtà non arriva a sorpresa: sapevamo già da agosto che Project CARS 1 e 2 sarebbero stati rimossi dalla vendita per un problema con le licenze relative a specifiche vetture e tracciati. Rimane invece al suo posto il terzo episodio della serie, pubblicato nell'agosto del 2020.

Certo, nella recensione di Project CARS 3 abbiamo sottolineato come il modello di guida del franchise abbia subito delle sostanziali modifiche, puntando a un approccio molto più arcade e meno realistico, e non molti hanno apprezzato il cambiamento di rotta.

Detto questo, non è chiaro se questa situazione significhi qualcosa in relazione alla considerazione che Electronic Arts ha del brand. Assisteremo al lancio di un quarto episodio di Project CARS? Non ci sono ancora notizie al riguardo, dunque tutto è possibile.