Project Moohan sta cambiando Samsung? Potrebbe convertire alcune fabbriche per produrre microdisplay

Si parla della volontà di costruire una nuova linea pilota di produzione di microdisplay AMOLED su vetro ad Asan; in un secondo momento, poi, Samsung potrebbe anche convertire la sua linea di produzione OLED A2 da 5,5 generazioni (1300x1500 mm) , avviata giusto un paio di anni fa, per produrre microdisplay OLED. Per farlo dovrebbe modificare il suo processo di produzione e installare nuove apparecchiature per supportare l'alta risoluzione, ma secondo quanto riferito l'azienda punta a ordinare tutte le apparecchiature necessarie già nel 2025.

I piani di Samsung

Samsung è piuttosto coinvolta nel settore dei microdisplay e dei visori XR nell'ultimo periodo. Qualche settimana fa è stato riportato che Apple punta a sviluppare un visore VR a basso costo, utilizzando microdisplay OLED più economici per sostituire i microdisplay OLED Sony di fascia alta utilizzati nel Vision Pro. È stato riferito che sia Samsung che JDI sono in trattative con Apple, che mira a raggiungere una densità di pixel di 1500 PPI (i microdisplay Sony hanno 3.400 PPI). Samsung nel frattempo sviluppa i propri visori, come il da poco annunciato Project Moohan, con piattaforma Android XR per occhiali smart, e sta lavorando anche a soluzioni per altre aziende leader, come Microsoft.

La roadmap condivisa da Samsung nel 2022 per la produzione di microdisplay

In tutto questo potrebbe anche cambiare la tecnologia di produzione dei suoi microdisplay, abbandonando i microdisplay OLED su silicio per passare al processo di produzione AMOLED su vetro. È però ancora presto per fare previsioni precise: ricordiamo infatti che Samsung ha acquisito eMagin, produttore statunitense di microdisplay OLED, nel 2023, principalmente per la sua tecnologia di patterning diretto dei microdisplay OLED. Nell'agosto 2024, invece, Samsung Display ha presentato un microdisplay OLED da 1,3", 12.000 nit e 4000 PPI.

Molto probabilmente dipenderà dall'accoglienza che sarà a riservata a Project Moohan e, a tal proposito, voi che cosa ne pensate? Vi interessa il visore Samsung? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.