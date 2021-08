Project Zero / Fatal Frame, Koei Tecmo ha registrato il logo in Giappone

Koei Tecmo ha registrato il logo della serie Project Zero / Fatal Frame in Giappone, lo scorso 7 luglio. Un'operazione che lascia pensare a un qualche futuro per il franchise.

Sappiamo già che Project Zero: Maiden of Black Water uscirà il 28 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, a qualche anno di distanza dal debutto su Wii U, ma è possibile che il trademark sia stato effettuato anche in previsione futura.

Parliamo infatti di un brand che può contare su ben vent'anni di storia, con il primo capitolo uscito nel 2001 su PS2, e che potrebbe senz'altro tornare con un episodio inedito qualora la risposta del pubblico alla remaster fosse positiva.

Del resto questo tipo di operazione viene effettuata di solito proprio quando si intende rimettere una serie sotto i riflettori e tastare il terreno in vista di un eventuale ritorno in grande stile, cosa che non potrebbe che farci piacere nel caso di Project Zero.