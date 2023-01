Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, un video gameplay commentato dagli sviluppatori

Koei Tecmo ha pubblicato oggi un nuovo video gameplay di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse che include il commento (tramite sottotitoli in inglese) del producer della versione rimasterizzata Yutaka Fukaya e il director dell'originale Makoto Shibata.

Il filmato mostra una sessione di gameplay nello stage "Rogetsu Hall". Fukaya e Shibata commentano il tutto, parlando del lavoro svolto per questa riedizione e le dinamiche di gameplay di esplorazione, risoluzione degli enigmi e combattimenti. In particolare viene mostrata anche una boss fight contro uno spirito che genera più copie di sé stesso.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse sarà disponibile a partire dal 9 marzo per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam, mentre l'originale invece è arrivato nei negozi nell'ormai lontano 31 luglio del 2008.

Nel gioco dovremo esplorare un'isola abbandonata e infestata da oscure presenze e, come nei precedenti capitoli, saremo armati solo di una torcia e la Camera Obscura, una macchina fotografica capace di immortalare cose inimmaginabili.