La prossima generazione di schede video AMD Radeon potrebbero essere molto economiche

Non è un segreto di stato e non serve andare nemmeno troppo indietro nel tempo per rendersene conto: il prezzo delle componenti per assemblare PC è schizzato alle stelle negli ultimi anni. Riuscire ad assemblare oggi un PC gaming di fascia alta non è più alla portata di molti e questo impatta negativamente sull'adozione e il godimento delle ultime tecnologie, che storicamente sono appannaggio solo di quelle componenti al top della gerarchia e che oggi arrivano anche a superare la mensilità media italiana come costo d'acquisto. In un mondo IT sempre più spaventosamente votato a prezzi decisamente impopolari, Radeon potrebbe avere per le mani l'occasione di mettere delle ottime performance nelle mani dei giocatori senza svenarli. Va detto che per ora queste rimangono poco più che illazioni, ma abbiamo alcuni indizi che ci fanno ben sperare: secondo Moore Law is Dead, un noto leaker, potremmo arrivare ad avere le performance di questa generazione alla metà del prezzo.

Una tendenza pericolosa

RDNA 4 potrebbe darci grandissime soddisfazioni con il suo rapporto qualità/prezzo

La tendenza dei prezzi al rialzo è una tematica che ovviamente infiamma i consumatori e il rapporto con le aziende, eternamente contrapposti nel tutelare i propri interessi economici.

In un momento storico dove il salto generazionale rischia di fare parecchio male alle finanze degli utenti finali, l'idea che si possa tornare a parlare di rapporto qualità/prezzo per riuscire a giocare senza svenarsi fa quasi commuovere.

RDNA 4 non andrà quasi sicuramente a lottare per il dominio sulla fascia altissima - che rimarrà appannaggio di NVIDIA - ma potrebbe andare a battagliare senza esclusione di colpi per il dominio della fascia media e secondo MLID questa ipotetica fascia media "Next gen" potrebbe avere le performance dell'attuale RX 7900 XTX con un cartellino compreso tra i 400 e i 600 dollari.

È ancora presto per riuscire ad avere conferme in tal senso, dovremmo aspettare probabilmente fin dopo l'estate e l'ingresso nel terzo trimestre per vedere qualcosa, ma se quanto ipotizzato dovesse realizzarsi saremmo in presenza di una solidissima soluzione per giocare molto bene, ad un prezzo altamente competitivo.

Oggi, anche le soluzioni più carrozzate di hardware devono comunque affidarsi ad altrettante soluzioni software e AMD ha già dimostrato di essere enormemente attiva, come con l'AFMF di cui abbiamo parlato, nel trovare soluzioni che possano offrire performance adeguate anche senza una tremenda potenza sotto il cofano.

Non ci resta che aspettare, speranzosi, e augurarci che queste ipotesi siano fondate!