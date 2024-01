Diablo 4: Stagione dei Costrutti, vediamo come costruire il proprio Costrutto Siniscalco

Il Costrutto Siniscalco è un essere meccanico altamente personalizzabile , gestibile in maniera simile a un animale domestico ma che rappresenta un'aggiunta formidabile all'arsenale del personaggio, modificabile in base a diverse esigenze attraverso l'applicazione di nuove abilità.

Quest'ultimo è un alleato del giocatore, un compagno "stagionale" la cui presenza è destinata a caratterizzare tutta la Stagione in corse, dunque rappresenta un elemento fondamentale per poter esplorare in pieno i nuovi contenuti aggiunti all'action RPG.

Diablo 4 ha fatto partire la sua Stagione 3, altresì detta la Stagione dei Costrutti , proprio perché questi ultimi rappresentano un elemento caratterizzante di tutta la nuova season, e in un nuovo aggiornamento da parte di Blizzard vediamo come costruire il proprio Costrutto Siniscalco .

Come personalizzare il Costrutto Siniscalco

Diablo 4: il costrutto in azione

Sotto la guida di Ayuzhan, i giocatori possono resuscitare un Costrutto Siniscalco non corrotto e renderlo un nuovo compagno in questa stagione.

Il Siniscalco così riesumato inizierà a seguire il protagonista ovunque, offrendo supporto in battaglia attraverso diverse abilità uniche in modo indipendente e creando opportunità di combo. A differenza degli animali domestici tradizionali, peraltro, il Costrutto Siniscalco non ha salute e non può morire, cosa che rappresenta un notevole vantaggio anche se può comunque incappare nello stordimento durante le battaglie.

Il Costrutto Siniscalco ha due attacchi predefiniti, modificabili e potenziabili modificandone le pietre tramite un apposito menù di gestione. Il processo di personalizzazione coinvolge essenzialmente due tipi di pietre: le Pietre di Controllo, che indicano il tipo di attacco che il tuo Siniscalco eseguirà, e le Pietre di Regolazione, che potenziano le Pietre di Controllo aggiungendo meccaniche aggiuntive, come sparare proiettili extra o cambiare il tipo di danno.

Il metodo migliore per ottenere Pietre per la Personalizzazione è completare le Cripte, cosa che garantisce la conquista di almeno una Pietra di Regolazione casuale di livello scalato. Inoltre, i Cofani intessuti di guardia ottenuti durante le corse nelle Cripte possono faro ottenere Pietre di Taratura bonus o attrezzatura preziosa. Un altro modo per ottenere queste pietre è sconfiggere con successo i Costrutti, ognuno dei quali assicura una percentuale di Pietra Frantumata, che può essere trasformata in pietre dal Gioielliere.

Per utilizzare in maniera strategica un Costrutto Siniscalco diventa dunque indispensabile personalizzarlo in base a diverse esigenze, utilizzando le opzioni di personalizzazione fornite dalle Pietre di Controllo e di Regolazione per adattare le sue abilità allo stile di gioco.

Nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer sul nuovo Battle Pass della Stagione dei Costrutti.