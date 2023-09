PS Plus Essential, ottobre 2023: leak svela i primi due giochi gratis per PS5 e PS4

Il noto leaker billbil-kun ha svelato tramite Dealabs la lista parziale dei giochi di PS Plus Essential di ottobre 2023 per PlayStation 5 e PlayStation 4. Parliamo di The Callisto Protocol e Farming Simulator 22. Come sempre ricordiamo che si tratta di un leak e non di informazioni ufficiali.

billbil-kun è un leaker noto che da anni condivide in modo corretto la lista dei giochi di PS Plus in anticipo. L'annuncio ufficiale è previsto per domani, mercoledì 27 settembre, quindi non possiamo confermare per il momento quanto riportato, ma saremmo stupidi di un errore. In ogni caso, la lista non è completa, visto che manca ancora un gioco.